Gdzie można głosować w gm. Strzelce? Lista lokali wyborczych

adres: Główna 10, 99-307 Strzelce numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Muchnice Nowe 34, 99-307 Muchnice Nowe numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Muchnów 38, 99-307 Muchnów numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

adres: Klonowiec Stary 33, 99-306 Klonowiec Stary numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 25

Wybory 2023. Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Wszystko, co musisz wiedzieć

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Wybory 2023 - w jaki oddać ważny głos?

Jak wskazuje Kodeks wyborczy, każda uprawniona do głosowania osoba głosuje tylko na jedną listę kandydatów do Sejmu i jedną listę kandydatów do Senatu. Aby oddać ważny głos należy postawić na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony, obok nazwiska jednego z kandydatów z danej listy.

Jeżeli nieprawidłowo zaznaczymy nazwisko kandydata, stawiając przy nim inny znak niż "x", oddany głos będzie nieważny. Nie możemy również oddawać głosu na więcej niż jednego kandydata w wyborach do Sejmu lub wyborach do Senatu.