Gdzie i jak szukać pomocy lekarskiej na NFZ? Najważniejsze informacje o opiece zdrowotnej zbiera internetowy Poradnik Pacjenta NFZ.

Gdzie szukać pomocy medycznej na NFZ, gdy coś nam dolega? Zasady działania podstawowej opieki zdrowotnej i inne przydatne informacje zbiera internetowy Poradnik Pacjenta NFZ. Znajdziemy tam też wiele innych przydatnych informacji, m.in. Internetowym Koncie Pacjenta, nocnej i świątecznej pomocy medycznej czy programach profilaktycznych.

Podstawowa Opieka Zdrowotna w NFZ. Jak działa?

Większość pacjentów korzystających z bezpłatnej opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia pierwsze kroki w sprawach zdrowia kieruje do swojego lekarza pierwszego kontaktu, dobrze go zna i ma do niego zaufanie. Jednak wciąż są osoby, które unikają lekarzy, nie wybrały przychodni lub nie pamiętają, gdzie się zapisali. To może utrudnić uzyskanie pomocy, zwłaszcza w sytuacji nagłego zachorowania. Warto to zmienić i zadbać o swoje zdrowie. Kiedy do lekarza POZ, a kiedy na nocną pomoc medyczną? Poznaj Poradnik Pacjenta NFZ Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (zwane w skrócie POZ), są podstawą systemu opieki zdrowotnej w ramach NFZ. W województwie łódzkim jest około 440 placówek POZ, to oznacza, że takie miejsca znajdują się w każdej gminie, blisko pacjentów. W ramach opieki POZ pacjentowi przysługuje pomoc lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki, a w przypadku kobiet – także położnej. Każdą z tych osób pacjent wybiera samodzielnie. Nie obowiązuje tu rejonizacja, można wybrać dowolną placówkę. Co ważne, wybór nie musi być ostateczny.

- Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z opieki medycznej zawsze możemy zmienić swojego lekarza, pielęgniarkę, położną albo wybrać zupełnie inną poradnię – radzi Magdalena Góralczyk z Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Jak wybrać lub zmienić lekarza POZ, pielęgniarkę i położną?

Lekarza POZ (a także pielęgniarkę i położną) można zmieniać dowolną ilość razy i nie trzeba podawać przyczyn swojej decyzji. Wystarczy złożyć deklarację wyboru w przychodni lub przez Internetowe Konto Pacjenta. W ramach NFZ pacjent ma prawo do dwóch bezpłatnych zmian w roku, za każdą kolejną musi zapłacić 80 zł. Wyjątkiem w opłatach są sytuacje, które nie zależą od pacjenta i związane są z miejscem jego zamieszkania, zamknięciem poradni lub odejściem z pracy wybranego lekarza.

Opiekę medyczną w POZ otrzymamy w siedzibie poradni, a jeśli nasz stan zdrowia nie pozwala na dotarcie, możemy liczyć na wizytę domową. Jeśli kontakt osobisty nie jest konieczny, możemy też skorzystać z teleporady. Przychodnie POZ działają od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. W weekendy, w święta i w nocy możemy skorzystać z dowolnej poradni nocnej i świątecznej opieki medycznej. Tu nie obowiązuje rejonizacja. Także jeśli przebywamy z dala od domu możemy wybrać się na NFZ do dowolnej pobliskiej poradni, nawet jeśli nie jesteśmy do niej zapisani.

Listę przychodni POZ i nocnej pomocy medycznej znajdziemy na portalu „Gdzie się leczyć” NFZ (www.gsl.nfz.gov.pl) lub pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta NFZ 800 190 590.

W czym może nam pomóc lekarz POZ?

Lekarze z POZ nazywani są potocznie lekarzami pierwszego kontaktu. To oznacza, że to właśnie do nich w pierwszej kolejności zgłaszamy się ze sprawami zdrowotnymi. Lekarz POZ wykonuje wiele czynności, m. in. ustala i kontroluje przebieg leczenia, wystawia recepty i zwolnienia lekarskie, kieruje do sanatorium i rehabilitację. Wystawia też skierowania do specjalisty, jeśli uzna, że jego opieka jest pacjentowi potrzebna. Uprawnienia lekarzy POZ zwiększają się. Od ubiegłego roku w poradniach wprowadzana jest opieka koordynowana. Dzięki niej pacjenci z najczęstszymi schorzeniami przewlekłymi z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc i endokrynologii mogą być pod opieką swojego lekarza pierwszego kontaktu, a nie poradni specjalistycznej. To pozwala na szybszą diagnozę i leczenie blisko domu. Taką opcję oferuje ją już ponad połowa poradni POZ w regionie łódzkim.

Wszystkie zasady działania poradni POZ można znaleźć w nowym Poradniku Pacjenta na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest on dostępny pod adresem www.nfz.gov.pl/poradnik-pacjenta-nfz. Znajdziemy tam też wiele innych przydatnych informacji, m.in. Internetowym Koncie Pacjenta, nocnej i świątecznej pomocy medycznej czy programach profilaktycznych. - „Poradnik dla pacjenta” to najnowszy informator dla pacjentów przygotowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zawiera praktyczne i najważniejsze informacje o tym, jak korzystać ze świadczeń finansowanych przez NFZ, przypomni do czego mamy prawo, ale również jakie obowiązki nałożone są na pacjenta - podkreśla Magdalena Góralczyk.

