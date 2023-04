Gdzie dobrze zjeść w Kutnie? Sushi, hamburger czy pierogi? Wasze opinie

Wybierając miejsce do jedzenia, najczęściej pytamy o opinie przyjaciół. To dobry sposób, aby znaleźć idealne miejsce, w którym warto jeść w Kutnie. Warto jednak wiedzieć wśród czego można wybierać. Zbieramy w jednym miejscu firmy działające w gastronomii z okolicy. Jeżeli którejś brakuje, podpowiedz osobie zarządzającej social mediami, że inni mają mniejsza szanse na zlezienie lokalu.

Jakie miejsca z dobrym jedzeniem w Kutnie znajdziesz poniżej? Mogą to być:

Sława jest jak kawior. Bardzo przyjemnie jeść go od czasu do czasu, ale na co dzień jest nie do zniesienia.

Marilyn Monroe