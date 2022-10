Dzień Edukacji Narodowej 2022 w Kutnie, Święto Nauczyciela [ZDJĘCIA]

Prezydent podziękował nauczycielom i pracownikom oświaty za zaangażowanie w codzienną pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz za podejmowanie różnorodnych działań rozwijających talenty, a także zainteresowania dzieci i młodzieży.

- Sensem funkcjonowania szkoły są nauczyciele. To jest silnik, który decyduje o tym, jak ta maszyna będzie funkcjonowała. To nauczyciele są tymi, którzy decydują o tym, jaka jest jakość kształcenia. To właśnie nauczyciele obok rodziców wychowują uczniów i jak wiemy, jest to niezmiernie trudne zadanie. To Państwu należą się dzisiaj szczególne wyrazy uznania i dziękujemy za to, że w tych trudnych czasach, że dzięki Państwu szkoły dobrze funkcjonują. Chciałbym również Państwu życzyć, żebyście mieli siłę, aby w kolejnych latach te sukcesy kontynuować. Życzę również, abyście mieli satysfakcję znajdowali w pracy w szkole - mówił Zbigniew Wdowiak, zastępca prezydenta Kutna.