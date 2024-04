Druga tura wyborów samorządowych 2024. Lokale wyborcze w Krośniewicach. Gdzie głosować?

Wybory samorządowe zarządzane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu, na który wyznaczone zostało głosowanie, lokale wyborcze czynne są od godziny 7.00 do godziny 21.00. W przypadku niezaplanowanych zdarzeń, które wymagały przerwania prac komisji, możliwe jest wydłużenie godzin otwarcia lokalu. Są to jednak sytuacje incydentalne.

Budynek na Stadionie Miejskim w Krośniewicach

Budynek po Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach

Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach (wejście od ul. Łęczyckiej 19a)

Remiza OSP

Remiza OSP Miłosna

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem

Świetlica osiedlowa w Krośniewicach

Zmiana miejsca głosowania. Co trzeba zrobić?

Wybory samorządowe posiadają wyjątkową specyfikę, a mianowicie oddanie głosu odbywa się w miejscu, z którym jesteśmy związani terytorialnie. Z tego względu nie możemy pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu oraz nie jest także możliwa jednorazowa zmiana miejsca głosowania poprzez dopisanie się do spisu wyborców.

Aby zagłosować w gminie, w której mieszkamy, ale nie jesteśmy zameldowani na stałe, to należy dopisać się do rejestru wyborców poprzez złożenie wniosku do urzędu gminy właściwego dla adresu stałego zamieszkania.