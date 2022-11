Dni Kultury Żydowskiej w regionie łódzkim. Pod kutnowskim gettem złożono kwiaty [ZDJĘCIA]

Na uroczystości pojawili się m.in. Aleksander Rozenfeld z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, przedstawiciele kutnowskiego magistratu z prezydentem miasta Zbigniewem Burzyńskim, Kutnowskiego Domu Kultury z dyrektorem Radosławem Rojewskim, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie - Magdaleną Konczarek, TPZK oraz przedstawiciele Gminy Żydowskiej Wyznaniowej w Łodzi.

- Chciałbym podziękować w imieniu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce za przyjęcie nas tutaj. Zaczynamy tutaj, ponieważ tutaj w Kutnie było getto. Zaczynamy od złożenia hołdu pamięci tym, którzy nie mieli najmniejszych szans, żeby doczekać naszych czasów. Myślę też, że jako TSKŻ, dla którego głównym zadaniem jest szerzenie kultury żydowskiej i pamięć o tych, którzy byli. A wiemy dobrze, że w Polsce takich miasteczek i miast jak Kutno jest mnóstwo. Wiemy, że przed wojną bardzo często ci mieszkańcy żydowscy byli większością. [...] To jest to, co dla nas, żyjących, ważne: aby pamiętać, aby uczyć o tej pamięci, uczyć o tym jak wyglądało nasze życie przed wojną, że byliśmy razem, że się wspieraliśmy, że sobie pomagaliśmy, że tak na prawdę byliśmy zawsze braćmi i dlatego Dni Kultury Żydowskiej zaczynamy tutaj - mówił Aleksander Rozenfeld przedstawiciel Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.