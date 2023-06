Czerwiec 2023 w Kutnie: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2023

Zobacz, gdzie zlokalizowane są posiadające bogatą ofertę lodziarnie w Kutnie. Okres letni bez wątpienia większości z nas się z nimi kojarzy. W gorący, słoneczny dzień okażą się najlepszym sposobem na ochłodę. Zajrzyj na chwilę do przeszłości, by sprawdzić jakie były ich początki. Przejrzyj wizytówki w katalogu firm i dowiedz się, jakie smaki możesz znaleźć w lodziarniach w Kutnie.

Łodzianka Adrianna Jasiaczek szykuje się do ślubu z Michałem Tyszką. Para poznała się w dziewiątej edycji programu „Rolnik szuka żony”. Trwają przygotowania do ich ślubu. Niedawno wzięli udział w romantycznej sesji zdjęciowej. Fani są zachwyceni wykonanymi kadrami. Nie mają wątpliwości, co do tego, że zaprezentowane przez narzeczonych zdjęcia pokazują, że miłość bije od nich na kilometr.

Ślimaki potrafią wyrządzić ogromne szkody w ogrodzie. Dotyczy to przede wszystkim tzw. ślimaków nagich, których przybyło w ostatnich latach. Pożerają one rośliny ozdobne oraz wiele warzyw. Walka z nimi jest trudna, bo w przeciwieństwie do ślimaków muszlowych, nie jedzą ich ptaki, ani jeże. Dlatego trzeba sięgnąć po skuteczne metody walki ze ślimakami. Podpowiadamy, co robić, żeby chronić rośliny przed tymi mięczakami i czy na pewno sól na ślimaki to dobry sposób.