Cochise i Leash Eye zagrają w Kutnie. Wygraj bilety na wyjątkowy koncert [KONKURS]

Na koncert zapraszają organizatorzy Anti-Violent Agency / Marek Kurnatowski oraz Kutnowski Dom Kultury.

- Mariusz Szymański "SZYMON" to osoba dla mnie szczególna. W młodości uległ wypadkowi, który spowodował, że życie jego wywróciło się do góry nogami. W tym momencie nic już nie widzi dlatego też stwierdziłem, że dla byłego sąsiada z bloku i osoby z którą w młodości spędzało się bardzo dużo wolnego czasu trzeba zrobić coś wyjątkowego, co podbuduje go psychicznie i da siły do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. W niedzielę 16 października cały dochód z koncertu COCHISE z Pawłem Małaszyńskim na wokalu oraz LEASH EYE przekażemy SZYMONOWI. Jest to drugi koncert w CTMIT w takim bardziej mocniejszym brzmieniu. Ci co byli w czerwcu na SCREAM INC. wiedzą, że próba ogniowa była zdana celująco. Dlatego Wszystkich zapraszamy na drugi odcinek do CTMIT w tą niedzielę na godzinę 19 - mówi Marek Kurnatowski.