Co w weekend? Zapowiedzi wydarzeń w Kutnie i okolicach [9-11.12.2022]

Zaraz po filmie, o godz. 18 w Galerii "Okno na sztukę" znajdującej się w Kutnowskim Domu Kultury zaplanowano wernisaż wystawy malarstwa "Świat linii i barw" i spotkanie z jego autorką - pochodzącą z Kutna Lidią Pruk.

- Lidia Pruk w swej twórczości dochodzi do własnych przemyśleń. Przekazuje coś, co wchodzi w głębokie zakamarki wyobraźni. Tworzy sercem kierując się intuicją i wiarą, że osiągnie pomyślny efekt. Nowa jakość artystyczno techniczna jej malarskich prac, to spełnianie tęsknot i wierność pasji twórczej - możemy przeczytać w komentarzu autorstwa Haliny Kamińskiej.