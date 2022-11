Co w weekend? Zapowiedzi wydarzeń w Kutnie i okolicach [25-27.11.2022]

Dziś (25 listopada) rozpoczynają się Yidl mitn fidl czyli Dni Kultury Żydowskiej w Kutnie, które potrwają do niedzieli. W programie m.in. warsztaty, wystawy, spotkania i koncert. Cały harmonogram imprezy i szczegóły w linku TUTAJ

O godz. 17 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie (ul. Wojska Polskiego 5) zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Nie zawsze cisza w bibliotece...". Dziś obejrzeć będzie można dokument dźwiękowy "Cosi fan tutte", operę komiczną w dwóch aktach z muzyką Wolfganga Amadeusza Mozarta (reż. Michael Hampe). Obowiązują bezpłatne wejściówki.

W sobotę (26 listopada) o godz. 10 w hali sportowej GCKSiR w Krośniewicach (ul. Łęczycka 19a) odbędzie się Turniej Strzelecki - II Memoriał Generała Mieczysława Rysia -Trojanowskiego, którego organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Zawody są skierowane do mieszkańców gminy Krośniewice i zostaną przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież i dorośli. Zawodnicy będą strzelali z karabinka pneumatycznego z naciągiem bocznym, z celownikiem optycznym. Zgłoszenia przyjmowane są do dzisiaj w biurze kierownika hali sportowej w godz. od 8 do 20 lub w dniu zawodów w godz. od 9:30 do 10 w biurze zawodów.