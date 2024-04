Ci kandydaci na burmistrza powalczą w gm. Krośniewice w drugiej turze wyborów samorządowych 2024

Jak wygląda druga tura wyborów samorządowych?

Druga tura wyborów samorządowych polega na tym, że wybiera się spośród dwóch kandydatów na prezydenta, wójta lub burmistrza, którzy w pierwszej turze zebrali największą liczbę głosów.

Może zaistnieć sytuacja, że więcej niż dwóch kandydatów będzie posiadać liczbę głosów uprawniającą do kandydowania w drugiej turze. Wtedy o dopuszczeniu kandydata do wyborów w II turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby równa, to o ostatecznej decyzji rozstrzyga losowanie, które przeprowadzane jest przez gminną komisję wyborczą.

W 2 turze wyborów wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Znowu może zdarzyć się tak, że kandydaci zbiorą równą ilość głosów. W tym wypadku zwycięzcą zostaje ten, który w większej liczbie obwodów głosowania otrzymał więcej głosów niż drugi kandydat.

Kandydaci na burmistrza w gm. Krośniewice w drugiej turze wyborów samorządowych

Zobacz kandydatów na burmistrza w gm. Krośniewice: