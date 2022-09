Chcesz zostać policjantem? Sprawdzić swoje umiejętności na torze przeszkód w Kutnie

Każdy, kto jest zainteresowany służbą w policji, będzie mógł skorzystać i poznać proces rekrutacji do służby. Chętni będą mogli spróbować swoich sił w teście sprawności fizycznej, który jest początkowym elementem naboru do służby. Spotkanie odbędzie się 29 września w godzinach od 15 do 17 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie przy ul. Staszica 6.

- Każdy kto chciałby się sprawdzić pod czujnym okiem policyjnych instruktorów, będzie mógł samodzielnie pokonać tor przeszkód. Podczas tego spotkania można liczyć na wsparcie i profesjonalne rady ze strony policyjnych instruktorów. Na miejscu będzie można również porozmawiać z przedstawicielami Wydziału Doboru KWP w Łodzi, którzy będą tego dnia gościć na naszym terenie i będą do dyspozycji każdego, kto chciałby uzyskać również informacje o pozostałych etapach rekrutacji - mówi kom. Edyta Machnik, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie.