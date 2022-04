Casting na Królową Róż przełożony. Kutnowski Dom Kultury czeka na zgłoszenia

- Jeśli jeszcze nie zdążyłaś wysłać swojego zgłoszenia na Casting na Królową Róż 48. Święta Róży, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Zmieniamy termin castingu na 14 maja i jednocześnie wydłużamy termin zgłoszeń do 9 maja. Wszystko w Twoich rękach – sięgnij po koronę! - poinformował Kutnowski Dom Kultury

Kto może zostać królową?

Aby wziąć udział w castingu, należy spełnić dwa warunki. Kandydatka na królową powinna mieć skończone 18 lat, urodzić się w Kutnie lub tutaj mieszkać czy też się uczyć.

Reszta to już prościzna:

1. Czytelnie wypełniasz KARTĘ ZGŁOSZENIA wraz z RODO

2. Dołączasz do niej dwa zdjęcia – portretowe prezentujące Twe królewskie oblicze i całej sylwetki jej królewskiej mości

3. Nagrywasz i wysyłasz nam nagranie wideo, które:

a) ma zawierać w pionowym kadrze całą twarz i sylwetkę,

b) trwać od 1 do 2 minut;

c) zawierać autoprezentację odpowiadającą na poszczególne punkty:

– imię i nazwisko, wiek,

– wykształcenie i zainteresowania

– odpowiedź na pytanie: Dlaczego to właśnie Ty powinnaś zostać Królową Róż?