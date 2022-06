Bezpieczny powiat. Kutnowska policja rozpoczęła cykl pikników profilaktycznych GALERIA

Dzisiaj, 15 czerwca, jeden z takich pikników odbył się na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelcach. Rozpoczął się on od prelekcji w hali sportowej z udziałem służb mundurowych. Policjantki zaprezentowały trzy spoty filmowe w których zaprezentowano najważniejsze zagrożenia z jakimi uczniowie mogą spotkać się w wakacje: bezpieczeństwo na drodze, bezpieczeństwo nad wodą oraz bezpieczne zachowania podczas prac polowych.

Na prelekcjach obecni byli również przedstawiciele instytucji powiatowych – KRUS oraz SANEPID, przedstawiciele Kutnowskiego Szpitala Samorządowego i Nadleśnictwa Kutno z siedzibą w Chrośnie.

Po prelekcjach przygotowane zostały dla dzieci atrakcje m.in. pokazy sprzętu służb mundurowych. Nie zabrakło stoiska policyjnego na którym dzieci mogły zaopatrzeć się w różne materiały profilaktyczne oraz elementy odblaskowe, które mogą być bardzo pomocne podczas wakacyjnych wypraw.

- Rozpoczęliśmy na dobre cykl pikników, które mają na celu uświadomić dzieci i młodzież jakie zagrożenia czyhają na nich podczas wakacji. Omówiono spoty „bezpiecznie nad wodą”, bezpiecznie na wsi” oraz „bezpieczny pieszy”. Po prelekcjach przygotowane były oczywiście atrakcje dla dzieci takie jak malowanie twarzy, dmuchańce czy pokazy służb mundurowych. Zapraszamy w poniedziałek do Nowego, w środę do Bedlna i na podsumowanie akcji w sobotę do Dąbrowic. Tam przy okazji pikniku odbędzie się gala disco-polo – mówił Tomasz Walczewski Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.