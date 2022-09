Baseballiści z Kutna z historycznym wyczynem. Zdobyli 20 tytuł Mistrza Polski Seniorów

W finałowej serii play – off do trzech zwycięstw o tytuł mistrzowski kutnowski zespół rywalizował z KS Silesia Rybnik. W rozegranych tydzień temu w Kutnie meczach odniósł dwa zwycięstwa pokonując rywali 8 : 7 oraz 4 :1 obejmując prowadzenie w serii 2: 0. Do tytułu brakowało jeszcze jednej wygranej.

W piątek zawodnicy wyruszyli na Śląsk, aby w sobotę i niedzielę rozegrać mecze nr 3 i 4.

W sobotę 17 września o godzinie 13 rozpoczęto, jak się później okazało decydujący mecz o tytuł Mistrza Polski w Baseballu Seniorów 2022. Początek meczu był bardzo wyrównany. Po pierwszej zmianie było 2 : 1 dla Kutna po odbiciu home run Yauheniego Kurguna za dwa obiegi.

Druga zmiana skończyła się wynikiem 2 : 2. Na początku trzeciej zmiany, ponownie zawodnik z Kutna popisał się wybiciem poza boisko – home run za dwa obiegi, tym razem był to Artur Wojtczak. Wynik po trzech zmianach wynosił 4 : 3 dla Kutna.